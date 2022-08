Mercoledì 3 Agosto 2022, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 09:19

L'ipotesi di reato è di abbandono di minore. Per questo motivo sono stati denunciati i genitori della neonata lasciata chiusa in auto per circa mezz'ora sotto il sole nei giorni scorsi a Borgo Montello a Latina.

Entrambi con problemi di droga e volti noti alle forze dell'ordine lui 40enne di Latina, lei 38enne dei Castelli erano stati già sospesi della potestà genitoriale da parte del tribunale per i minorenni. Le loro responsabilità, spiegano dalla procura, sono ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria e non sono esclusi altri provvedimenti nel corso delle indagini.

La piccola era stata soccorsa dalla commessa di un bar che, accortasi della scena, ha preteso di farsi aprire lo sportello dell'auto per prendere in braccio la bambina e prestarle i primi soccorsi mentre i genitori continuavano incuranti a litigare per motivi di gelosia. Una volta portata all'interno del bar, è stata idratata in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118.

Positiva alla cocaina la bimba di due mesi abbandonata in auto a Latina



La neonata ha rischiato di morire a causa della prolungata esposizione al sole: trasferita d'urgenza all'ospedale Goretti di Latina, nel reparto di Pediatria diretto dal professor Riccardo Lubrano, è stata trovata positiva alla cocaina, motivo per cui la piccola è stata sottoposta a monitoraggio clinico. Le sue condizioni di salute sono migliorate, grazie anche alle cure e all'affetto dell'equipe infermieristica, tanto da consentirne le dimissioni: è stata trasferita in una struttura in attesa di essere data in affidamento a una nuova famiglia. I due genitori, per il momento, potranno vedere la loro figlioletta una sola volta a settimana.

Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri del Radiomobile di Latina, che hanno ascoltato tutti i testimoni e informato immediatamente le due procure: quella per i minorenni di Roma, che in meno di 24 ore ha firmato il decreto di sospensione della potestà genitoriale, e quella ordinaria di Latina che ha indagato il papà e la mamma della neonata per abbandono di minore.

Neonata chiusa in auto, doppia inchiesta: i genitori rischiano l'arresto



Peraltro il personale di vigilanza dell'ospedale Goretti era stato costretto a chiamare il 112 quando i due genitori tentarono di entrare nel reparto di Pediatria per vedere la loro figlia, violando il decreto del tribunale per i minorenni. D'altronde, il rischio che i due potessero riprendersi la bambina e allontanarsi era concreto, motivo per cui erano stati allertati anche i Servizi sociali di Latina e Aprilia, città dove vive la nonna della piccola.