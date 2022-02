Bulldog francesi con pedigree fasulli, bilitz del Nipaaf a Latina: sequestrati 21 cani

Sequestrati a Latina 21 cuccioli di cani e numerosi medicinali ad uso animale, che sarebbero dovuti essere nella disponibilità del solo personale sanitario e che invece si trovano in un’abitazione privata. Il blitz messo in atto dai carabinieri forestali del Nipaaf di Latina ha consentito all’Arma di disarticolare un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di animali da compagnia e frode in commercio. Tre gli indagati.

Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza, sono partite dagli annunci di vendita di cuccioli con pedigree pubblicati su siti web. Gli accertamenti dei militari hanno appurato che per questi animali in realtà non c’era alcuna documentazione valida che potesse certificare la genealogia. Per tali motivi i cani, per essere correttamente commercializzati, avrebbero dovuto identificarsi con la dicitura di “simil” o “meticcio” o “incrocio”.

I sequestri sono avvenuti a seguito dell’esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dal procuratore aggiunto. Dei 21 cuccioli rinvenuti, di diverse razze (simil bulldog francese, volpino e king cavalier charles), probabilmente provenienti dall’Est Europa, 13 erano privi di microchip. Tra i medicinali sono ritrovate anche molte fiale di vaccino animale per le quali c’è assoluto divieto di detenzione da parte dei privati.