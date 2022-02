Bilico si ribalta sulla Pontina a Campoverde, problemi al traffico

Incidente stradale sulla Pontina questa mattina, di nuovo traffico difficile e intervento immediato dei soccorsi. È accaduto ad Aprilia, a Campoverde, attorno alle 5 del mattino al km 50 in direzione di Roma. Un bilico è uscito fuori strada, sfondando il guard rail e ribaltandosi nei pressi della Sacchi Pallet. Circolazione bloccata per ore.

A quanto risulta il camionista ha perso il controllo del mezzo e dopo aver tamponato una Nissan Quasquai ha sfondato il guard rail finendo sulla complanare della Pontina e abbattendo un muretto di cemento. Il conducente del camion e l'apriliano alla guida del suv sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale con due ambulanze. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia Stradale di Aprilia. Sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati. Una corsia della Pontina è stata chiusa per poter consentire i rilievi alla Polizia Stradale. In zona si registrano forti rallentamenti.