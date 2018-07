Biblioteca comunale, nuove regole e lavori di adeguamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Finalmente il prestito dei libri esteso anche ai non residenti a Latina; norme comportamentali molto più rigide; formazione professionale per gli operatori. Tutto questo, e molto altro, è contenuto nel nuovo regolamento per le Biblioteche comunali di Latina, approvato ieri dalla commissione Cultura presieduta da Fabio D'Achille, e che il 3 agosto approderà in Consiglio comunale, nella seduta convocata ieri dalla conferenza dei capigruppo con dieci punti all'ordine del giorno, tra cui spicca l'approvazione del...