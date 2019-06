Beach volley under 19 a Formia, la seconda tappa dei tricolori va a Benigni-Cappelletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La seconda tappa del campionato italiano under19 di beach volley incorona il tandem composto da Giulia Benigni e Giorgia Cappelletti. Sul litorale di Gianola nell’area dello Spiaggione, nell’ambito della kermesse “Un mare d’estate” organizzata dal Comune di Formia in collaborazione con Fipav e Ulisse Volley, successo delle marchigiane classe 2002 (teste di serie numero 1 del tabellone), che hanno battuto oggi pomeriggio in due set 21-10, 21-9 in 27’ la calabrese Marika Costabile e la messinese Nicole Ferrarini, numeri 2 del seeding. Terzo posto per le umbre Aurora Fiorini e la figlia d’arte Greta Giunti: il papà è Federico, ex centrocampista del Milan e ora allenatore della Primavera rossonera. Nella finalina hanno regolato con un secco 21-12, 21-10 in 32’ le laziali Camilla Testa e Carlotta Carlini. Nelle due semifinali la coppia Benigni-Cappelletti si era imposta in 38’ (21-15, 21-19) a Testa e Carlini, mentre Costabile e Ferrarini avevano eliminato in 32’ (21-9, 21-17) il tandem Giunti-Fiorini. Da domani, dalle 9 alle 19 e venerdì dalle 9 alle 17, spazio alle tappe nazionali under 21 maschili e femminili, preludio al circuito regionale serie Beach 1 che si terrà sabato e domenica.