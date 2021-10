Beach volley: Il formiano De Luca domina la scena nel circuito nazionale dell'Aibvc insieme a Colaberardino

Lunedì 11 Ottobre 2021, 13:21

A indossare la corona di re dell’edizione 2021 dell'Aibvc (associazione italiana beach volley club) sono stati, al termine di otto appuntamenti di grande livello, Luca Colaberardino e Francesco De Luca - 1650 punti pari merito - al primo posto della classifica generale al termine di una stagione costellata da risultati prestigiosi. Dopo un inizio con il freno a mano sono arrivati i successi nelle tappe di Gizzeria, in Calabria, e Cesenatico, in Emilia Romagna, e tre secondi posti. Colaberardino, 42 anni di Fregene, e De Luca, 34enne di Formia, hanno disputato una stagione da applausi chiudendo con l'affermazione sulla spiaggia di Pescara nel Gran Galà del King &Queen of the court: in campo femminile dominio del tandem Silvia Leonardi e Nicol Bertozzi, regina del tour estivo con 1800 punti.

«Purtroppo non ci siamo allenati assieme, ci vedevamo solo ai tornei ma è stato un crescendo di risultati. E' stata un’annata particolare, voglio ringraziare l’AIBVC, che mi ha coinvolto come atleta e società, la One Beach e la mia famiglia», commenta soddisfatto De Luca, ex schiacciatore in A1 con Monza, e in A2 con le maglie di Mondovì, Cantù, Isernia, Loreto.