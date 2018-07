Beach soccer, Terracina batte il Napoli ed è nei quarti di Coppa Italia

di Andrea Gionti

Parte subito bene l’avventura del Terracina Beach Soccer Club, che oggi superando 5-3 (1-1, 2-0, 2-2) il Napoli ha staccato il pass nei quarti di finale della Coppa Italia. Al “Beach Stadium Matteo Valenti” primo periodo equilibrato chiuso in parità, con il vantaggio partenopeo siglato da Savarese e il pareggio firmato dal brasiliano Duarte. Nel secondo mini tempo l’uno-due micidiale realizzato ancora da Duarte e dal neo acquisto, il bomber Carotenuto, che ha fatto la storia di questo sport e con i tigrotti ha conquistato una Coppa Italia e uno scudetto segnando 11 goal in 14 presenze. Nel terzo e ultimo periodo il Terracina di Angelo D'Amico ha infierito ancora una volta grazie al tandem Alla-Frainetti, prima della tardiva reazione campana con Fiore e Da Silva. Il club pontino punta fortemente alla Coppa Italia, già vinta nel 2011, 2014 e 2015.



TERRACINA BEACH SOCCER CLUB: Monti, Bagnara, Olleia, Duarte, Alla, Carotenuto, Borelli, Eliott, Del Duca, Anderson, Frainetti, Mucciarelli. All: D’Amico

NAPOLI: Merola, Guadagno, Bathala, Luongo, Simonelli, Sannino, Duarte, Capobianco, Moxedano, Fiore, Stefanini, Savarese. All: Sannino

ARBITRI: Ditto (Reggio Calabria), Pizzol (San Donà), De Prisco (Nocera Inferiore)

PARZIALI: 1-1, 2-0, 2-2

Giovedì 5 Luglio 2018



