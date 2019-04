Beach soccer: la Nazionale dei terracinesi di scena all'InterCup di San Pietroburgo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Nazionale italiana di Beach Soccer è volata in direzione San Pietroburgo per partecipare da domani alla InterCup, manifestazione che vedrà la partecipazione di tre nazionali (Italia, Russia e Turchia) e cinque squadre di club (Kristall, Delta, Krylya Sovetov, City e Alliance). Il gruppo azzurro, prima della partenza per la kermesse russa, si è allenato nel “buen retiro” di Terracina, ormai divenuta la casa dell’Italbeach, considerando che il tecnico, Emiliano Del Duca, è un terracinese doc. Dei 15 convocati al raduno c’erano anche gli esterni pontini Alessio Frainetti (militante nel Real Terracina di C1 di calcio a 5 che ha appena staccato il pass per le finali play-off), Paolo Palmacci, attaccante del Nuovo Latina Isonzo (Seconda Categoria), argento con il Catania beach soccer al Mondiale per club e Gregorio Altobelli, centrale difensivo dell’Itri in Eccellenza. A San Pietroburgo l’evento si terrà nell’avveniristico Petersburg's Dynamite, struttura appositamente creata per gli sport da spiaggia. In attesa, intanto, dell'esordio in InterCup, gli azzurri, campioni d’Europa in carica, hanno conosciuto anche il loro primo avversario nel torneo di qualificazione alla prima edizione dei World Beach Games, in programma nel mese di ottobre a San Diego (California). L'Italia dovrà battere prima la Grecia e poi la vincente tra Francia e Inghilterra per accedere alle semifinali delle qualificazioni europee e staccare il pass per le Olimpiadi in terra americana. L’Italia esordirà domani alle 16.30 contro i padroni di casa dell’Alliance St. Petersburg, poi giovedì e venerdì affronteranno alle 17.45 la Turchia e l’Fc Delta.