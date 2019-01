Battisti, il fratello Vincenzo: «Cesare è una vittima, per me non è colpevole»

«Volete saperlo? Cesare è una vittima». Vincenzo Battisti, fratello maggiore del terrorista arrestato in Bolivia ed estradato in Italia, parla rientrando nella sua casa a Sermoneta, città nella quale ha vissuto fino all'arresto anche Cesare.



«In questi anni ci siamo sentiti, mi ha giurato che non ha ammazzato nessuno. Non è colpevole, lo dite voi. I processi furono in contumacia. È stato condannato contumace su accuse dei pentiti che volevano salvarsi, se Cesare parla crolla la politica, questa è la verità».



l fratello ha detto che nominerà un legale e starà vicino a Cesare, ha anche espresso una dura posizione contro il ministro Salvini «andasse a prendere i fascisti in Brasile, quelli che hanno ucciso davvero» e ha usato parole pesanti nei confronti di Torreggiani «prima ha detto che Cesare non c'era, poi ha cambiato versione» Ultimo aggiornamento: 21:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA