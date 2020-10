Bassiano, trovato morto l'uomo scomparso da ieri sera

E' stato trovato morto in un bosco l'uomo per il quale da questa mattina erano attive a Bassiano le ricerche. Si tratta di un elettricista di 58 anni, Carlo Cifra , che ieri mattina si è allontano dalla sua abitazione senza più farvi rientro. Sono ore di angoscia per la famiglia che ha dato l’allarme. Il suo telefono cellulare risulta spento e da quando è uscito di casa non ha più dato notizie di sé.

A cercarlo sono i Carabinieri del posto e la Polizia Locale che stanno visionato le immagini del circuito di videosorveglianza di Bassiano nella speranza di trovare una traccia utile, e i volontari della Protezione civile comunale. Partecipano alle ricerche il fratello e il cognato del 58enne.

Il caso è stato segnalato alla Prefettura di Latina per richiedere il coordinamento delle attività. Il sindaco Domenico Guidi invita chiunque abbia notizie utili al rintraccio di Carlo Cifra di segnalarle alle forze dell’ordine o direttamente al Comune di Bassiano.

Vedi anche > Stasera in tv, Carta Bianca su Rai 3: Mauro Corona che fine ha fatto? Il suo ultimo post

Ultimo aggiornamento: 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA