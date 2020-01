Basket Scauri, risolto il contratto con il pivot Silvio Stanzani

Il Silva Group Basket Scauri ed il pivot Silvio Stanzani hanno risolto consensualmente il contratto. La notizia è stata diramata stasera dalla società biancazzurra che, in un breve comunicato stampa, ha anche formulato al cestista i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.



Le voci di una possibile interruzione del rapporto tra il giocatore romano ed il club pontino erano circolate già ieri ed hanno trovato conferma ufficiale nella sintetica nota diffusa dallo staff del presidente Roberto Di Cola. Intanto, è stato anticipato il prossimo incontro dei delfini: il quintetto del coach Leonardo Ortenzi affronterà il Sant’Antimo sabato 25 gennaio, alle 20,30, al Palasport di Giugliano in Campania. © RIPRODUZIONE RISERVATA