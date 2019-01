Basket Scauri e Pallavolo Minturno in preghiera sul parquet con Don Alessandro Corrente

SCAURI - Momento di spiritualità, stasera, per le squadre e gli staff tecnico-dirigenziali del Basket Scauri (serie B maschile) e della Pallavolo Minturno (serie C femminile). Gli allenatori Enrico Fabbri (con i cestisti biancazzurri) ed Antonio Cortese (con le atlete rossoblu) hanno incontrato, al Palasport Borrelli, Don Alessandro Corrente, nuovo Parroco della Comunità dell’Immacolata di Scauri.

I due gruppi si sono raccolti in preghiera insieme al sacerdote originario di Marina di Minturno, che ha benedetto poi i palloni di gara delle due compagini. Prima di congedarsi, Don Alessandro, appassionato di basket, ha formulato alle due formazioni cittadine i migliori auguri per il proseguimento della stagione agonistica ed ha siglato un canestro su quattro tentativi dalla lunetta. © RIPRODUZIONE RISERVATA