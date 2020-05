Basket Scauri in lutto, è scomparso l'ex dirigente Pasquale Livornese

Pallacanestro biancazzurra in lutto. È morto oggi Pasquale Livornese, dirigente e tesoriere dello Scauri tra la fine degli anni ’70 e gli inizi dei ’90, uno dei “motori” del club dei delfini. Livornese, 76 anni, titolare di una nota scuola guida, è stato per alcuni lustri un punto di riferimento del movimento cestistico scaurese, assurto alla cronaca nazionale nel 1979-80, grazie alle gesta della squadra locale guidata dal coach Enzo Falso, neopromossa in serie B.

L’11 marzo 2018, durante il derby di basket del Basso Lazio tra Scauri e Cassino, Pasquale Livornese era stato premiato dal patròn della società Roberto Di Cola e dal diesse Massimo Ranieri per il suo grande impegno sportivo al servizio della cittadina. Un significativo attestato, compiuto poco prima dell’insorgere della grave malattia che lo ha strappato poi ai suoi cari. «Fu un’esperienza eccezionale – aveva rivelato l’ex dirigente in quella circostanza - Un periodo bellissimo, in cui i concittadini e gli imprenditori contribuirono in maniera significativa per far sì che il team dei delfini gareggiasse in una competizione nazionale».

Livornese, presidente negli anni ’80 della Cestistica (compagine di Promozione), ricordava spesso lo spareggio disputato a Salerno per restare in B (1979-80), quando all’ultimo secondo la guardia Davide Bertazzini segnò un canestro memorabile e decisivo, e le sfide con il Latina. Puntuale il riferimento alla stagione 1980-81, quando il Basket Scauri perse nel capoluogo pontino con uno scarto di 7 punti e vinse all’Arena Mallozzi di 6: la formazione allenata da Enzo Falso mancò di un soffio l’accesso alla poule per la serie A2.

In queste ore, alla moglie Rosa ed ai figli Antonella e Pino (ex cestisti del club scaurese) ed Emanuela stanno giungendo numerose espressioni di cordoglio da parte degli sportivi, degli ex giocatori e dei tifosi biancazzurri.

