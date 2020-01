Basket Scauri in lutto per la scomparsa dell'ex coach Tonino Ciccaglioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In una gremita chiesa di San Biagio, a Marina di Minturno, oggi pomeriggio si sono svolti i funerali dell’ex coach Tonino Ciccaglioni, 70 anni, commerciante, scomparso ieri sera dopo una breve malattia.C’erano anche diverse ex giocatrici della Cestistica Scauri Marina ed alcuni dirigenti ed ex atleti del Basket Scauri alla cerimonia religiosa, officiata dal parroco don Maurizio Di Rienzo e dal diacono Marcello Caliman. Al termine del rito sono state rimarcate le qualità del tecnico del Sud Pontino, schivo, competente e dinamico in panchina. Nella stagione 1981-82 il coach Ciccaglioni sfiorò l’accesso alla serie B con la squadra femminile formata da Lilly e Marisa Conte, Donatella Nasta, Maria Assunta Fedele, Stefania Rizzi, Angela Stendardo, Rossella Trotta, Benedetta Riscolo, Titti Gaveglia e Katia Casaburi. Una pattuglia agguerrita, della quale fecero parte in seguito anche Tiziana Ianniello, Antonella Romano ed Antonella Livornese.Negli anni ’80 l’allenatore seguì pure il settore giovanile del Basket Scauri. Stamane, sulla sua pagina Facebook, la società biancazzurra ha voluto ricordare, "con tutti gli sportivi locali, le doti umane, la professionalità e la passione per la palla a spicchi di Tonino".