Basket Scauri in fermento: dimissionario il giemme Massimo Ranieri, in prova l'ala-pivot Dario Guadagnola

Un’uscita di scena ed un giocatore in prova. Queste le novità dell’ultim’ora in casa del Silva Group Basket Scauri (serie B), dopo il quinto ko consecutivo (99-64) incassato dai delfini a Nardò (Lecce).Come un fulmine a ciel sereno, si registrano le dimissioni del giemme Massimo Ranieri, in divergenza di vedute con i vertici della società scaurese. Dinanzi alla serie negativa di risultati, Ranieri avrebbe auspicato l’adozione di scelte diverse da quelle assunte, nelle ultime 48 ore, dal resto della dirigenza, e soprattutto un cambio di conduzione tecnica. Molto conosciuto nel circuito cestistico per la sua competenza e la sua passione, Massimo porta avanti la consolidata tradizione di famiglia: il padre Gennaro è stato uno dei dirigenti del fenomenale Scauri degli anni ’80 ed il fratello Luigi è stato uno straordinario giocatore in serie B, vera e propria bandiera della formazione biancazzurra.Il nome del general manager è legato alle entusiasmanti esperienze vissute dal team del Sud Pontino nell’ultimo decennio e soprattutto ad un miracoloso salvataggio del club, già alle prese con problemi finanziari, compiuto nell’estate 2017.Intanto, la dirigenza scaurese ha deciso di tornare sul mercato per rimpiazzare la partenza dell’ala-pivot Lorenzo Tartamella (avvenuta una settimana fa) e per dare più consistenza al reparto dei lunghi, apparso finora meno rispondente alle esigenze del terzo campionato italiano.Stamane è in prova, al Pala Borrelli, Dario Guadagnola, 31 anni, 200 cm, esperta ala-pivot già impegnata a Scafati (in A2), a Catanzaro ed a Venafro (in B). Il giocatore originario di Castellammare di Stabia (Napoli) ha militato, nella scorsa stagione, in C Gold con il Salerno e con il Sora ed oggi partecipa ad una doppia seduta di allenamento diretta dal coach Andrea Masini. La società guidata da Roberto Di Cola sta vagliando anche altre proposte di innesto in squadra, pervenute nelle ultime ore da vari procuratori sportivi.