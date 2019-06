Basket Scauri, domani l'incontro tra gruppo sostenitori e dirigenza per cercare di evitare la cessione del titolo di serie B

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro tentativo per cercare di risolvere i problemi finanziari del Basket Scauri e per consentirgli di affrontare, nel 2019-2020, la sua 19^ stagione in serie B. È rappresentato dall’incontro tra il gruppo di sostenitori e la dirigenza biancazzurra, in programma domani 27 giugno, alle 20, presso un noto locale cittadino. Un’occasione per fare il punto sul supporto garantito dagli imprenditori locali, sulla campagna di sostegno promossa il 13 giugno scorso dagli sportivi, sull’iniziativa “Un ombrellone per il Basket Scauri” e sugli scenari possibili. Alla riunione è stato invitato anche il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, ex giocatore del club scaurese.«Confidiamo ancora nella disponibilità di qualche operatore economico e nella generosità dei tifosi – dichiarano i dirigenti della società del Sud Pontino – Servono subito circa 60 mila euro per estinguere i debiti contratti nell’ultima stagione, esclusi i costi di gestione per il prossimo campionato nazionale. Le promesse, le stime e le somme versate finora da imprenditori e da supporter ci confermano che è possibile raggiungere l’importo necessario di 60 mila euro, ma purtroppo solo entro la fine del 2019. Bisognerebbe, invece, anticipare i tempi per evitare di dare corso alla cessione del titolo. Siamo legati ai pagamenti ed alle scadenze. Entro il 9 luglio va effettuata l’iscrizione al terzo campionato italiano».Intanto, non si ferma la campagna di sostegno. Negli ultimi giorni sono state inviate somme anche da scauresi residenti negli Usa ed in Eritrea, a testimonianza di un forte legame con la terra di origine e con i colori sociali. I versamenti vanno effettuati a favore del Basket Scauri Ssd arl (Banca Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino - Iban IT 35 P 08738 74190 00000000 3166).Continuano pure a giungere messaggi di vicinanza al club da parte di ex giocatori, allenatori e di sportivi di mezza Italia. Significativo quello dell’ex coach Renato Sabatino, che vive a Latina: «Non può essere così, proprio nel 70° anniversario del movimento. Tifo per voi. Forza Scauri, vinci la partita più importante».