Basket Scauri, domani al Pala Borrelli la sfida con l'In Più Broker Hsc Roma

Nuovo impegno per il Basket Scauri, nel campionato di serie B. La tredicesima giornata di ritorno propone, domani alle 18, al Pala Borrelli, la sfida con l’In Più Broker Hsc Roma. Gara impegnativa per i pontini, che occupano il nono posto in classifica (con 24 punti). Il team capitolino è settimo, a quota 32. Ai biancazzurri mancano 2 punti per la salvezza diretta, senza tener conto dei risultati delle altre concorrenti. All’andata, a Casal Palocco, vinsero gli scauresi per 60-63, grazie ad una tripla di Antonio Gallo a 2” dalla sirena.«Affrontiamo – sottolinea il coach biancazzurro Enrico Fabbri – una squadra atleticamente molto forte e tecnicamente preparata, che attua una pallacanestro verticale, fatta di rapidità e di intensità. Dobbiamo essere attenti a rimbalzo ed in transizione. La formazione romana, allenata da Stefano Bizzozi, punta molto sul play Giovanni Bruni (12,7 punti di media) e sui giovani del vivaio Aristide Mouaha (17,4, guardia), Cosimo Costi (10,8, ala) e Joel Fokou (8,4, ala), atleti molto interessanti, proiettati verso la A2. Non abbiamo nulla da perdere e giochiamo ad armi pari. Come sempre, senza aver paura dell’avversario e con il supporto dei nostri tifosi. Mi aspetto il Palasport pieno».All’incontro con l’In Più Broker i delfini si presentano al completo, con un quintetto iniziale formato, con molta probabilità, da Dante Richotti, Mattia Melchiorri, Gioele Moretti, Andrea Longobardi e da Guillermo Laguzzi. Pronti a partire dalla panchina Antonio Gallo e Luca Granata. Arbitrano la gara di domani Lorenzo Grazia di San Pietro in Casale (Bologna) e Mattia Foschini di Russi (Ravenna). Biglietteria aperta dalle 17. In distribuzione anche il poster celebrativo dei 70 anni del movimento cestistico scaurese.