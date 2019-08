Basket Scauri, in arrivo da Torino l’ala piccola Riccardo Murri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La dirigenza del Basket Scauri ha annunciato stamane l’ingaggio di un altro cestista, che va a formare il team del coach Andrea Masini in vista del campionato nazionale di serie B 2019-20. Si tratta di Riccardo Murri, classe 2000, ala piccola di 193 cm. Nell’ultima stagione il giocatore, originario di Lanciano (Chieti), ha militato in Serie C Gold Piemonte con il Cus Torino ed ha disputato il torneo Under 18 Eccellenza con l'Auxilium Torino. Nell’annata appena trascorsa ha siglato 454 punti (15,7 di media). L’innesto di Murri si aggiunge ai tre arrivi comunicati ieri dal club biancazzurro: Andrea Albertini, classe 1999, ala di 201 cm; Daniel Datuowei, classe 1999, ala piccola di 190 cm; Nicola Artuso, classe 1999, play di 190 cm.Sono a buon punto le trattative avviate dalla società del Sud Pontino, che conta di chiudere gli accordi per il completamento del roster nel giro di qualche giorno. Intanto, vanno avanti tutte le iniziative varate per supportare l’avventura in serie B dei delfini. Fondamentali restano, l’apporto promesso da alcune imprese, la campagna di sostegno promossa il 13 giugno scorso dagli sportivi locali, l’iniziativa “Un ombrellone per il Basket Scauri”, condivisa con gli operatori turistici.