© RIPRODUZIONE RISERVATA

La primavera del 1983 concluse una stagione double-face per la pallacanestro pontina. La Minnucci Dupré salì in serie C il 29 maggio, una settimana dopo la Virus Lert Lazio conquistò la serie D: «Due promozioni che giungono in un momento particolare - scriveva nel giugno 83 Nando Arganese sul settimanale Il Pontin Sportivo - dopo la rinuncia alla serie B del Cosmos Latina, sembrava finita un'era. Dupré e Virtus hanno ridato entusiasmo al basket pontino».ENTUSIASMOLa stagione 1983-1984 iniziò sulle ali dell'entusiasmo. La Dupré si presentò ai nastri di partenza della C con il nuovo sponsor, l'Idrosanitaria di Borgo Piave, gestita da Pierluigi Girolami, ex giocatore. Anche la Virtus cambiò pelle: nuovo sponsor (Vini del Circeo al posto della Lert Lazio) e soprattutto nuova linfa. Dall'Ab Latina arrivarono il pivot Giulio Anesa (alto 2.04) Marco Saurini, Marco Reale, Piero Tulini e soprattutto Pierluigi Ensoli, che aveva 19 anni: «Mi contattò Nando Donatacci, dirigente Ab Latina - racconta Paolo Iannuccelli, allora presidente - chiedendo se mi interessava un ragazzo molto promettente, appunto Ensoli. Fu la nostra fortuna, tanto che alla fine di quella stagione Ensoli tornò alla base per giocare titolare con il Cosmos».FERITO DA UN TABELLONEEnsoli era fermo da oltre un anno, perché in allenamento si era rotto un tabellone, lui era rimasto seriamente ferito e dovette sospendere l'attività agonistica: «Ero giovane, avevo voglia di giocare - racconta Ensoli - quando mi proposero di andare in serie D accettai subito, anche perché conoscevo tutti i compagni. Fu un'annata bellissima, divertente e vincente». In panchina confermatissimo Alberto Brogialdi, con l'assistente Cesare Freré.GALOPPATA VINCENTEIl campionato aveva una formula estenuante: girone all'italiana di 16 squadre (Lazio Sud e Campania Nord) e dopo 30 partite, le ultime 4 retrocedevano mentre le prime 4 avrebbero disputato i play-off per due promozioni: prima contro quarta, la seconda se la sarebbe vista con la terza. Spareggio al meglio delle tre partite con la miglior piazzata col vantaggio di giocare l'eventuale bella in casa. La Virtus arrivò prima, vincendo quasi tutte le partite, con qualche sporadica sconfitta in Campania, a Piscinola e San Sebastiano al Vesuvio. Ensoli viaggiava a medie stratosferiche, nonostante non ci fosse ancora il tiro da tre, con un massimo di 44 punti segnati in casa contro Nocera Inferiore: molta gente si recava alla partita solo per vedere le prodezze di questo bomber in erba.I PLAY OFFNel play-off ai pontini toccò il Sora, quarto. Ognuno vinse in casa, e lo spareggio (gara-3) si giocò a Latina. La parabola discendente del Cosmos e soprattutto la presenza nella Virtus di tantissimi giocatori di caratura (tutti ex Ab Latina, tranne il setino Pietro Zaccheo) mobilitarono la città che si riversò in massa al palasport di via dei Mille. Le cronache del tempo parlano di 2.000 spettatori, circa 200 da Sora, proprio come qualche anno prima in serie B quando c'era l'Ab Latina: «Non avevo mai giocato con una cornice di pubblico così importante - rivela Ensoli - io ero il più giovane, ma anche ai compagni più navigati il cuore batteva a mille». La Virtus Vini Circeo partì con un devastante 10-0 che gestì fino alla fine del match, vinto 69-66. Ensoli non tradì, chiudendo come consuetudine il match da top scorer: 19 punti per lui. Fu determinate pure la prestazione dei lunghi: Piero Tulini (16 punti) e Pietro Zaccheo (15) spadroneggiarono sotto le plance.IL SUCCESSOLa Virtus incassò così la seconda promozione consecutiva, in tre anni d'attività, mentre la Dupré Idrosanitaria retrocedeva. Nell'estate, i due club approvarono la fusione, per giocare in C con il titolo della Virtus e con l'intenzione di costruire una realtà ancor più solida. Come già s'era visto, però, un paio d'anni prima con l'accorpamento tra Ab Latina, Sicma e Pallacanestro Latina confluite nel Cosmos, l'unione non fece affatto la forza.Stefano Urgera(3/Continua)