Basket, la Benacquista Latina si rafforza ancora: arriva Bolpin

Nuovo giocatore per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ha annunciato di aver siglato un accordo annuale con l’atleta Riccardo Bolpin per il campionato di Serie A2, Girone Ovest ,al quale prenderà parte il club pontino.Bolpin, guardia/ala piccola/playmaker, classe 1997 per 197 cm di altezza e 90 kg, ha iniziato la preparazione con l’Aquila Basket Trento e arriva a Latina in prestito dalla Reyer Venezia, cui è legato da un contratto anche per la prossima stagione. Dopo aver svolto tutta la trafila giovanile con la Reyer Venezia Mestre, nella stagione 2014-2015 è stato aggregato alla prima squadra in Serie A, dopo un anno in prestito ad Agropoli ha giocato in A2 anche a Recanati, quindi ha esordito nella massima serie a Venezia, giocando 9 partite nella stagione regolare e 3 nel corso dei play-off, vincendo anche la FIba Europe Cup. Nella stagione scorsa, sempre in A1, è stato a Pistoia, giocando 28 partite con un totale di 134 punti realizzati.«A Riccardo va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Latina Basket» - si legge in una nota della società.