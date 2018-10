Basket, Gaeta in lutto per la scomparsa dell'ex giocatrice Anna Fedele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il basket gaetano in lutto per la scomparsa di Anna Fedele. Con la canotta biancorossa sfiorò per ben due volte consecutive la promozione in serie A2 negli anni 80 con la formazione guidata allora da coach Salvatore Vagnati. Sempre gentile e sorridente fuori dal rettangolo di gioco, la cestista gaetana nella competizione sapeva farsi valere e rispettare. A lungo istruttrice di minibasket, Anna ha mantenuto il contatto col mondo della palla a spicchi, mentre nella vita di tutti i giorni si è fatta apprezzare umanamente e professionalmente nella sua funzione di docente della scuola primaria. Una condotta di vita esemplare fino al giorno in cui ha dovuto fare i conti con un avversario per lei impossibile da affrontare e vincere. Il Basket Serapo 85 Gaeta ha espresso, tramite una nota, il proprio cordoglio alla famiglia: “Una notizia che stringe il cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla…. Anna Fedele, dopo aver combattuto contro un brutto male, ci ha lasciato. Faceva parte di quella fantastica squadra femminile, il Basket Gaeta, che a ridosso dei primi anni '80 sfiorò la serie A2, per poi dedicarsi ai bambini come istruttrice di minibasket e di lei ci rimarranno la sua umanità ed il suo carattere solare e positivo”.