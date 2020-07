Basket, gli auguri dell'ala Nba Danilo Gallinari alla Fortitudo Scauri che inizia oggi la sua avventura

Ultimo aggiornamento: 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Messaggi augurali davvero speciali per la presentazione della Fortitudo Scauri, in programma oggi alle 20,30 all’Arena Mallozzi. Sta diventando virale il videoclip di Danilo Gallinari, ala della Nazionale italiana e dell’Oklahoma City Thunder, in cui il giocatore dell’Nba si complimenta per il progetto sostenuto da un gruppo di sportivi e di ex cestisti guidati da Massimo Ranieri.«Alla Fortitudo Scauri un grande in bocca al lupo – dice Gallinari nel filmato inviato dagli Usa – Spero che riusciate a trovare un modo per continuare questa grande tradizione. Un abbraccio a tutti, a tutto motore e forza Scauri!».Tanta soddisfazione tra lo staff della società e tra la tifoseria locale per questo inatteso ma gradito attestato giunto dagli Stati Uniti d’America, all’inizio di una nuova avventura sportiva per la località turistica del Sud Pontino, sede negli anni ’60-’70 di un torneo internazionale trasmesso dalla Rai e protagonista, per 19 stagioni, nel campionato di serie B.Molto apprezzato anche il video di Marcelo Damiao, già pivot della Nazionale azzurra, con cui ha vinto nel 1997 la medaglia d’argento ai XIII Giochi del Mediterraneo (in Puglia) e nel 1999 l’oro ai Campionati europei (in Francia). Damiao ha lasciato un bel ricordo a Scauri, dove ha vissuto l’annata 2007-2008 (in serie C). «Vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo alla Fortitudo per questa nuova avventura - dichiara l’ex cestista di origine brasiliana – Ciao a tutti i tifosi di Scauri, vi abbraccio forte».Il nuovo club è chiamato a rilanciare la pallacanestro biancazzurra, che da poco ha festeggiato i 70 anni di vita. «Questi messaggi di incitamento – sottolineano i dirigenti della società pontina – ci riempiono di orgoglio e dimostrano come il basket sia un grande patrimonio non solo per gli appassionati della palla a spicchi ma per tutti gli scauresi, residenti in Italia e all’estero. Da sempre questo sport rappresenta un formidabile mezzo di promozione turistica per la cittadina, conosciuta grazie al mare ed alla palla a spicchi».