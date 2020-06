Basket, annullata la presentazione della Fortitudo Scauri per un lutto improvviso

Annullata la presentazione della Fortitudo Scauri, in programma oggi alle 20, all’Arena Mallozzi. La notizia dell’improvvisa scomparsa del dentista Almerindo Patriarca, 62 anni, residente a pochi passi dallo storico impianto di basket, ha spinto i soci del club pontino a rinviare l’evento, atteso da sportivi e tifosi biancazzurri.



«Il nostro sentito cordoglio – si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook della società scaurese - va ai familiari del caro Almerindo, a cui ci stringiamo in questo momento di dolore. Nei prossimi giorni comunicheremo la data e il luogo per la presentazione del nuovo progetto cestistico». L’iniziativa, promossa da sportivi ed ex giocatori, è tesa a rilanciare la pallacanestro cittadina, dopo la cessione del titolo di serie B al Catanzaro. © RIPRODUZIONE RISERVATA