Baseball, Latina si gioca in casa le ultime speranze di promozione in A2

Ultime speranze di arrivare in serie A2 per il Latina baseball che dopo la sconfitta di domenica scorsa a Grosseto in gara-2 (la prima andrà recuperata perché interrotta per pioggia) vede ridotte al lumicino le speranze di promozione.



Per i verde oro di Camillo Martufi e Aldo Salvatori restano 4 gare di campionato e 3 recuperi per centrare un obiettivo tutt'altro che semplice. Si comincia domani, domenica 9 settembre, quando al "Mario Zago" arriverà la Lazio, fanalino di coda del girone D. A favorire i pontini una serie di scontri diretti che potrebbero restituire la possibilità di giocarsi il passaggio di categoria. Latina dovrà vincere domani, ma anche domenica 16 quando sempre nel capoluogo arriveranno i Lupi Roma che guidano la classifica. A quel punto sarebbero decisivi i recuperi, ma intanto la squadra del presidente Mauro Bruno deve vincere queste sfide.

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:50



