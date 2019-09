Barista aggredito da due persone ad Aprilia

Entrano nel bar e si accaniscono contro un dipendente. Aggressione ad Aprilia presso il Caos Caffè di via Verdi. La vicenda è ancora da chiarire, ma i carabinieri del Reparto Territoriale sono alla ricerca di due persone che dopo essere entrare nel bar hanno ferito al volto il malcapitato per fuggire. Il barista è stato soccorso e trasferito in clinica per le cure. I militari stanno vagliando le immagini della videosorveglianza. © RIPRODUZIONE RISERVATA