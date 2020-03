Cisterna di Latina, la polizia sequestra un bar rimasto aperto

La polizia ha individuato e sequestrato un bar rimasto aperto a Cisterna nonostante le nuove disposizioni contro la diffusione del coronavirus.



Gli agenti di Cisterna hanno individuato in Via Roma un bar che è stato fatto immediatamente chiudere. Il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica per non aver osservato un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, così come previsto dall’art. 650 del Codice Penale.



Il locale è stato sequestrato.