Bandito solitario armato di pistola rapina una parafarmacia a Formia

Rapina a mano armata ieri sera in una parafarmacia a Formia. E’ accaduto alle 20, pochi minuti primna dell’orario di chiusura, alla parafarmacia Massimo Sonderegger nel quartiere San Pietro. Un uomo col volto travisato da un passamontagna e armato di pistola è entrato nell’esercizio e puntando l’arma contro la commessa si è fatto consegnare l’incasso: circa duemila euro.



Subito dopo s è allontanato a piedi, con passo veloce, tra le strade semibuie del quartiere. I carabinieri, allertati dalla commessa, hanno effettuato ricerche in tutta la zona, ma senza esito. Nella zona non vi sono telecamere di videosorveglianza, il che rende più difficile le indagini per individuare il rapinatore solitario, forse un uomo del luogo. © RIPRODUZIONE RISERVATA