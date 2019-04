Banditi tentano di smurare un bancomat a Borgo Montenero con un trattore

Hanno tentato di smurare il bancomat della Banca di Credito Cooperativo dell'Agro Pontino di Borgo Montenero con un trattore risultato rubato a Terracina. È successo questa notte, alle 3.30, in via Monte Circeo, nel territorio del Comune di San Felice Circeo. Quando è scattato l'allarme sul posto sono giunti i metronotte di Terracina che hanno allertato i carabinieri di San Felice Circeo. I ladri sono stati messi in fuga da una pattuglia di militari dell'Arma e hanno abbandonato il mezzo. Le forze dell'ordine stanno visionando le immagini delle telecamere della zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA