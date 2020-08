Banditi fanno saltare il bancomat, colpo alle Poste di Borgo Faiti

E' stato fatto saltare nella notte il bancomat dell'ufficio postale di Borgo Faiti, a Latina. Non è ancora chiaro se si sia trattato di una esplosione o se la cassa continua sia stata "trainata" con un carro attrezzi, tecnica ormai consolidata in questo genere di furti.

I banditi hanno messo a segno il colpo e poi sono fuggiti con il bottino. Non si conosce ancora l'entità della somma che è stata portata via. Accertamenti in corso

