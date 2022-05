Bandiera Blu, Ventotene perde il vessillo. Conferma per Latina e gli altri 7 comuni pontini

Tutte confermate tranne una le Bandiere Blu 2022 per la provincia di Latina. A perderla è il mare di Ventotene che insieme a Ponza, nonostante le acque cristalline, non ottengono il vessillo e questo perchè la Fee (Foundation for Environmental Education) conta ben 32 parametri per assegnarlo.

La conferma rimane per Latina, così come Fondi, Gaeta, Minturno, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina.

Il riconoscimento è assegnato dalla ong danese ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici che si distinguono per qualità delle acque e dei servizi a 360 gradi. In Italia il numero delle località sale di nove unità rispetto al 2021 come saldo delle 14 nuove entrate e di 5 uscite dall’elenco. Non basta il mare: per aggiudicarsi l’ambito vessillo blu occorre infatti disporre di un sistema di servizi completo che la giuria nazionale valuta in base a 32 criteri molto dettagliati e aggiornati di anno in anno.