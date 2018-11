Banda dei bancomat intercettata a Latina: la polizia trova la base con "l'ariete"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stata scoperta dalla polizia la «base operativa» della banda dei bancomat che negli ultimi mesi hanno messo a segno diversi colpi sfondando gli apparecchi di bance e distributori di carburante nella zona del capoluogo. Squadra Mobile e squadra Volante della Questura guidata da Carmine Belfiore hanno individuato lungo la strada regionale dei Monti Lepini un casale rurale non abitato, in cui era stata occultata «un trattore dotato di due lunghe forche, rubato a Pontinia alle prime ore del giorno precedente, e pronto per essere utilizzato come “ariete”».«Gli autori del furto raccontano dalla Questura - giunti a bordo di un pick up anch’esso rubato a Pontinia il 29 ottobre scorso, sono stati intercettati dagli agenti della squadra mobile». Ne era nato un inseguimento a velocità elevatissima lungo strade di campagna, ma alla fine i due abbandonavano l'auto e riuscivano a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce nella fitta vegetazione cresciuta lungo i canali di bonifica.Alla fine sono stati restituiti ai legittimi proprietari, sia la trattrice agricola sia il pick up, a bordo del quale sono state trovate della robuste imbracature per l’alaggio delle imbarcazioni che dovevano servire proprio per scardinare un bancomat o una cassa di un distributore self service di carburante.