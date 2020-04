Banco alimentare con i prodotti invenduti: la solidarietà di un forno di Latina Scalo

Un panificio di Latina Scalo, Peccati di Gola, in via del Murillo, ha pensato alle persone in difficoltà lasciando fuori dall'attività commerciale alcune pietanze e un messaggio: "Abbiamo lasciato fuori dal nostro negozio questo banco alimentare per poter aiutare chi sta vivendo un momento di comprensibile difficoltà. Tutta la merce invenduta resterà a disposizione dalle ore 14. Chi ne ha bisogno prenda senza problemi e vergogna!".

In un momento di forte difficoltà come questo un gesto solidale che può fare la differenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA