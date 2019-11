Banca d'Italia: il Comune di Latina prende tempo: vuole comprare anche l'ex Catasto

Il servizio completo sull'edizione cartacea odierna de Il Messaggero e su Messaggero Digital

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Latina prende tempo prima di formulare l'offerta irrevocabile di acquisto per l'ex sede della Banca d'Italia. L'ente locale è l'unico che ha aderito alla manifestazione di interesse lanciata da Palazzo Koch ma adesso ha poco tempo per formalizzare l'acquisto dell'immobile (optre alla proposta serve anche una caparra di 150 mila euro). Ma l'ente è orientato a chiedere a Bankitalia una proroga in considerazione del fatto che è l'unico in corsa e che è un ente pubblico. Il motivo? L'amministrazione guidata da Damiano Coletta vuole trovare i soldi anche per rilevare l'ex Catasto, l'immobile di via Emanuele Filiberto che l'Agenzia del Demanio ha venduto a un privato, con il quale ha però stipulato un contratto di affitto malgrado gli uffici del Catasto siano stati trasferiti ormai da mesi.