Rischia di soffocare, bambino di 10 anni trasferito in elicottero a Roma

Si è sentito male dopo aver ingerito del cibo. Un bambino di circa 10 anni è stato soccorso questo pomeriggio dai sanitari del 118 perché stava rischiando di soffocare. Gli operatori sono intervenuti dopo l'allarme lanciato dai genitori. Il piccolo ha avuto una ostruzione delle vie aeree mentre stava mangiando.

I soccorritori, dopo essere sopraggiunti in via delle Regioni, gli hanno prestato le prime cure stabilizzandolo. Poi il bambino è stato caricato sull' eliambulanza Pegaso 44, giunta nel frattempo da Latina, e trasferito immediatamente all'ospedale Bambino Gesù di Roma per ulteriori e più approfonditi accertamenti.