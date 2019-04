Bambino morto a Roma, il cordoglio del sindaco e della città di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino a dicembre scorso era stato a Latina, frequentando la scuola di Borgo Sabotino. La notizia della morte del piccolo Antonio Bertoni, avvenuta ieri sulla Colombo, a Roma, rattrista l'intera comunità dell'istituto "Vito Fabiano" e la città di Latina.«Il sindaco Damiano Coletta e l’Amministrazione comunale tutta si stringono attorno alla famiglia di Antonio , improvvisamente scomparso ieri a Roma in seguito ad un malore in auto. Siamo addolorati per quanto accaduto - dichiara il sindaco - a nome della città di Latina esprimo con affetto tutta la nostra vicinanza alla famiglia del piccolo».