Il Bambino Gesù investe su Gaeta e sul Sud Pontino

Servizio completo sull'edizione cartacea e sul Messaggero Digital

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo servizio per tutto il Distretto socio-sanitario del Sud pontino: un centro di consulenza specialistica dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il presidio fu inaugurato nel 2015 e riguardava solo il Comune di Gaeta, ora sarà esteso a tutto il comprensorio ed è stato allocato in un accogliente plesso di via Firenze, angolo via Piave, che ospita anche gli uffici dell'agenzia regionale del turismo e della Pro Loco. Si tratta di un importante servizio per venire incontro alle legittime istanze di tante famiglie economicamente in difficoltà che, dunque, eviteranno d'ora innanzi di recarsi nella Capitale.Lo faranno beneficiare gratuitamente, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, di questa specialistica offerta assistenziale. Dell'estensione del servizio, garantito dal responsabile di chirurgia pediatrica dell'Ospedale Bambino Gesù, il professor Alessandro Inserra, si è occupata una lunga conferenza stampa che il Distretto socio-sanitario ha organizzato ancora una volta in forma itinerante, presso l'aula consiliare del Comune di Minturno.