Giovedì 30 Maggio 2024, 08:10

«È per noi un onore ospitare il 50° anniversario di Unicef Italia qui a Latina, dove arriveranno tutti i comitati del Lazio. Sarà una giornata di festa».

Non nasconde l'emozione Michela Verga, presidente del comitato provinciale del capoluogo pontino, scelto dal Fondo delle nazioni unite per l'infanzia per ospitare le celebrazioni per la nostra regione di questo importante ricorrenza. Un appuntamento fissato per domani alle ore 9 in piazza San Marco dove, oltre a quelli del capoluogo, arriveranno anche gli alunni delle scuole di Roma, Viterbo e Frosinone, oltre ai massimi esponenti dell'Unicef nazionale come la presidente Carmela Pace, il portavoce Andrea Iacomini, il capo ufficio volontari Luca Natale, il presidente del comitato del Lazio Antonio Gargaruti e, infine, i presidenti dei comitati provinciali regionali.

Tra le autorità presenti, anche il prefetto di Latina Maurizio Falco. Senza dimenticare il fotoreporter Rai Giammarco Sicuro, autore della mostra fotografica “Can you smile for me? – L’infanzia sperduta”.

Dopo l’esecuzione dell’inno di Mameli da parte dell’orchestra dell’Istituto comprensivo “Monda-Volpi” di Cisterna e il saluto delle autorità. Infatti, al museo Cambellotti verrà inaugurata la mostra nella quale quest'ultimo racconta, attraverso una selezione di oltre 80 immagini, storie di dolore e di rinascita, di tristezza e di spensieratezza di tanti bambini che ha incontrato in alcune delle emergenze dove opera l’Unicef – con gli scatti e le installazioni artistiche donati al Fondo delle nazioni unite per al fine di sostenere i progetti a favore della sopravvivenza e dello sviluppo di bambini e adolescenti in tanti drammatici scenari mondiali.

Alle ore 12, invece, gli alunni delle scuole partiranno in corteo per la “Marcia dei diritti” verso piazza del Popolo, dove saranno allestiti dei laboratori-ludico sportivi rivolti ai bambini, mentre poco dopo si sposteranno a Piana delle Orme per la visita al museo storico del giocattolo.

«Sarà una grande giornata di festa» assicura la presidente del comitato provinciale di Latina, che ci tiene a ricordare che «in tutti i negozi del centro è già possibile acquistare i gadget Unicef della campagna “Cambiamo aria”, oltre alle storiche Pigotte realizzate dalle nostre volontarie».