Bambina in crisi respiratoria trasferita in eliambulanza in ospedale: è grave

Una bambina in preda a crisi convulsive è stata soccorsa dall'eliambulanza dell'Ares 118 a Borgo Vodice, nei pressi di Terracina. La piccola, di neanche due anni, era in preda a una...

Gli inquirenti confermano che la donna e la bambina ritrovate cadavere in mare al largo di Terracina sono madre e figlia e che sono morte nello stesso incidente in cui ha perso la vita Pierlugi...

Boato a Sezze intorno alle 14 per l'esplosione di una bombola de gas in un appartamento al primo piano in via dei Cappuccini. Un uomo di 86 anni che si trovava in casa in quel momento...