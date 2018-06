Ballottaggio a Formia, Paola Villa è il nuovo sindaco: la prima volta di una donna

Paola Villa è il nuovo sindaco di Formia, prima donna a essere eletta nella città del sud pontino. A scrutinio ancora in corso non c'è comunque partita tra lei e lo sfidante, Pasquale Cardillo Cupo. La Villa ha il 65% dei consensi ed è ormai irraggiungibile.



Paola Villa, 48 anni, insegnante di matematica e scienze naturali è stata sostenuta dal gruppo di liste civiche Formia Città in Comune, Ripartiamo con voi, Un'altra città e Formia Vinci. Nel comitato elettorale sono in corso i festeggiamenti per la vittoria



Paola Villa al primo turno si era fermata al 40,07%, mentre Pasquale Cardillo Cupo, sostenuto dal centrodestra, si era fermato al 35%.



L'affluenza definitiva è stata ​del 53,08%, contro il 64,79% della tornata precedente.

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 00:21



