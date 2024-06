Domenica 2 Giugno 2024, 05:05

La situazione che i bagnini vivono ogni estate si ripete, inesorabile: gare al ribasso e stipendi decisamente bassi rispetto al contratto nazionale del lavoro. La denuncia arriva da più parti e il sindacato Uiltucs di Latina da gennaio scorso ha iniziato una campagna di sensibilizzazione e confronto con i Comuni costieri che ogni anno devono mettere a bando l’assistenza bagnanti.

«Si tratta di un settore delicato e allo stesso tempo complicato - spiega Gianfranco Cartisano, segretario della Uiltucs - Abbiamo chiesto incontri con tutti i Comuni costieri e con la Regione Lazio. L’unico ad aver dato risposta alle nostre richieste è stato il Comune di Sperlonga che, per quanto di sua competenza sulle spiagge libere del litorale, pagherà alla società che ha vinto il bando, il giusto importo per pagare i bagnini secondo il contratto nazionale del lavoro. Abbiamo avuto anche due incontri con il Comune di Latina, ma poi non abbiamo saputo più niente. Il problema vero è che questi bandi, che ogni Comune deve fare per le spiagge libere dove deve assicurare l’assistenza ai bagnanti, sono sempre al ribasso. Significa che spesso chi vince il bando lo presenta con un ribasso del 50% rispetto anche a quanto dovrebbero essere pagati i bagnini. A quel prezzo però, bisogna aggiungere anche l’attrezzatura di salvataggio. Si arriva allo sfruttamento», denuncia Cartisano.

Ma c’è chi questa situazione non l’accetta più. E' il caso di Matteo (nome di fantasia), un bagnino pontino che da tanti anni si trova a lavorare nei mesi estivi sul lungomare pontino: «Ormai sono allo stremo - spiega - questa situazione è diventata intollerabile e allora ho deciso di denunciare. Non tanto per riprendere i soldi che comunque mi spetterebbero, ma per cambiare le cose. Lo faccio anche per chi lavorerà dopo di me in questo settore, fatto soprattutto di ragazzi più giovani che magari con i pochi soldi che guadagnano non devono mantenere una famiglia o pensare alle bollette da pagare. Ma fosse anche per andare in vacanza, è giusto che il nostro compenso sia equo». Una battaglia che il lavoratore ha intrapreso proprio con la Uiltucs: «Stiamo procedendo all’ispettorato del lavoro e abbiamo già fatto alcuni incontri, ma quello di Matteo non è un caso isolato, sono messi tutti allo stesso modo».

Ci sono due tipi di concessioni, quelle che vengono espletate tramite bandi con i Comuni e quelle con i privati. «Queste ultime sono messe ancora peggio - spiega Cartisano - perché spesso le cooperative vanno direttamente a contrattare con il committente non rispettando nessun tipo di contratto. Abbiamo chiesto anche un incontro con la Regione Lazio, richiesta rimasta senza risposta. Volevamo che l'Ente Regionale valutasse un confronto tra le parti per limitare le inevitabili ricadute salariali dei lavoratori determinate dalle scarse ed esigue risorse messe a bando dai Comuni costieri della provincia di Latina. Purtroppo invece siamo allo stesso punto di partenza». La Uiltucs non ha intenzione di arrendersi: «Non possiamo permettere che questi lavoratori, che hanno una grandissima responsabilità, vengano sfruttati in questo modo».