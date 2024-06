Mercoledì 12 Giugno 2024, 06:20

Impossibile espletare in tempo la gara per i bagnini di salvataggio, sarà necessario ricorrere all’affidamento diretto per tamponare il ritardo. Succede al Comune di Latina, e non è neanche una grande novità, quasi ogni anno per i servizi che riguardano la stagione balneare si arriva in corsa, con il fiato corto, come se l’estate fosse un’ipotesi anziché una certezza. Ma partiamo dall’inizio, il Comune di Latina pubblica ieri una determina datata 31 maggio con la quale rettifica parzialmente una determina di dieci giorni prima, quella relativa alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi balneari indispensabili per la tutela dell’incolumità sulle spiagge libere del Comune di Latina. Sintetizziamo il contenuto della determina: il servizio di salvamento nella spiagge libere anziché affidarlo dal 15 giugno al 15 settembre come previsto, sarà affidato attraverso la gara pubblica dal 15 luglio al 15 settembre, vale a dire un mese in meno. Come mai? Perché - scrive il Comune - non ci sono i tempi tecnici per espletare la gara ed essere operativi entro metà giugno, ergo c’è la necessità di provvedere per il mese scoperto attraverso l’affidamento diretto.

Lo scrive proprio il Comune: “Rilevato che i tempi per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica aperta richiede una tempistica tale che se ne prevede la conclusione presumibilmente per la metà del mese di luglio ovvero a stagione balneare ormai inoltrata” e ancora: “attualmente sui tratti di spiaggia libera, in assenza delle postazioni degli assistenti bagnanti, è stata posizionata idonea segnaletica indicante il divieto di balneazione”. La conclusione è che “si ritiene di dover procedere a un affidamento diretto del servizio”.

Il punto è: perché non procedere con il dovuto anticipo visto che il mare è sempre là e l’estate arriva ogni anno? Eppure è un vizio dei Comuni, non solo di quello di Latina, pensare al salvataggio all’ultimo momento. Dario Bellini, di Lbc, scrive su Facebook: «Come volevasi dimostrare… l’amministrazione comunale ammette, nero su bianco, di essere andata talmente lunga nell’espletamento della gara del servizio di salvamento spiagge da essere costretta ad affidare, per buona parte della stagione balneare, lo stesso servizio in maniera diretta. Alla faccia delle mancate economie che non avremo vista l’assenza della gara per buona parte della stagione, la mancanza della dovuta trasparenza nell’affidamento di un servizio pubblico, la mancanza di un servizio pubblico così importante per la sicurezza dei cittadini».

I PRECEDENTI

Allo stesso modo negli anni scorsi avevano polemizzato i consiglieri dell’opposizione, quelli che oggi sono in maggioranza. A partire dall’attuale assessore alla Marina Gianluca Di Cocco nei confronti dell’amministrazione targata Damiano Coletta ed Lbc: erano i primi di maggio 2022, e Di Cocco era esterrefatto «per il mancato affidamento della gara sui Bagnini per le spiagge libere, dove si presenta un’unica concorrente e viene esclusa dal Comune perché non avrebbe indicato per alcuni bagnini il possesso del brevetto». Qualche anno prima a protestare furono l’onorevole della Lega Giovanna Miele, allora consigliera di Forza Italia e il collega Giorgio Ialongo, era sempre inizio maggio: «La gara è stata presentata con molto comodo, a marzo 2017», scrivevano, chissà cosa pensano della gara dell’amministrazione Celentano presentata il 20 maggio, e continuavano: «A metà maggio non solo non è stata ancora assegnata, ma la società che ha partecipato ed è stata esclusa ha presentato una richiesta di accesso agli atti. E questo ci fa temere che possa presentare un ricorso che rallenterà ulteriormente i tempi di espletamento del bando. Ora faranno un’ordinanza contenente il divieto di balneazione nelle acque antistanti le spiagge libere, oppure un altro servizio spacchettato e assegnato in urgenza con affidamento diretto». Cambiano le amministrazioni e invece di imparare dagli errori del passato, la situazione peggiora.