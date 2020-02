Azienda "Vola" di Roccagorga: nuovo consiglio d'amministrazione e Bruni direttore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conti sbloccati e cariche rinnovate all'azienda speciale "Vola" di Roccagorga che si occupa di servizi alla persona. Lo rende noto il Comune che sottolinea come i conti fossero stati pignorati nel 2019 («durante il mandato dell’amministrazione precedente») a causa del mancato pagamento di una cartella dell’Agenzia delle entrate. Lo sblocco ha consentito di pagare l'ultima mensilità arretrata ai dipendenti e il rifornimento completo del magazzino della farmacia.Nel frattempo sono state rinnovate le cariche e il nuovo consiglio di amministrazione è composto da Bruno Cacciotti (presidente), Biancamaria Scacchetti (vice) e Alessandro Fusco. Lo stesso consiglio, una volta insediato, ha nominato direttore l'avvocato Cesare Bruni.«Siamo ormai pronti per affrontare la vera sfida che ci aspetta, che è quella di incrementare ed ottimizzare tutti i servizi svolti dall’azienda per renderla sempre più competitiva ed in grado di rispondere ai bisogni di tutta la comunità» - ha detto il sindaco, Nancy Piccaro