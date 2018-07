Picchia la ex moglie, arrestato un professionista di Latina

Un avvocato di Latina è stato arrestato dopo aver aggredito la ex moglie e un poliziotto intervenuto dopo la chiamata al 113 nell'appartamento in via Boito.



"All’ingresso dell’appartamento - scrive la Questura in una nota - i poliziotti constatavano la presenza della donna in lacrime, in preda ad una crisi nervosa. Nel mentre tentava, con difficoltà, di spiegare cosa stesse accadendo, i poliziotti udivano delle urla provenire dal cortile del condominio. Immediatamente accorsi individuavano la presenza dell’ex marito della donna il quale, urlando a squarciagola, aggrediva uno dei poliziotti colpendolo al volto. L’uomo veniva immediatamente bloccato nonostante, a più riprese, continuasse a minacciare gli operanti".



La donna, separatasi circa tre anni fa, aveva più volte richiesto l’intervento della Polizia a causa del comportamento dell’ex compagno il quale, in particolare nell’ultimo anno, mostrava atteggiamenti che, con il passar del tempo erano peggiorati e che ora pretendeva, in ogni momento, con la scusa di sapere del figlio minorenne, di essere informato su dove ella si trovasse, cosa stesse facendo, chi frequentasse.



A questo si erano aggiunte ripetute minacce di morte proferite nelle molteplici occasioni, anche a mezzo telefono, chat o messaggistica. "Una vicenda - si legge nella nota - che aveva ridotto la donna allo stremo, che non le permetteva di vivere una esistenza tranquilla e la possibilità di condurre una vita serena, compromessa da presenza costante ed invadente dell’ex marito. L’uomo, in evidente stato psicofisico alterato, veniva riportato successivamente alla calma. Nel prosieguo delle attività e al termine delle relative formalità, è stato tratto in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, nei confronti della donna la quale, raggiunto il Pronto Soccorso del S.M. Goretti, era stata refertata con 10 giorni di prognosi per un grave stato ansioso reattivo, e per i reati di violenza e lesioni a pubblico ufficiale nei confronti del poliziotto della Squadra Volante".

Mercoled├Č 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26



