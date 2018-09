Avvocati di Latina contro gli haters: basta diffamare colleghi sui social, pronti a denunciare

Gli avvocati di Latina contro gli "odiatori" che insultano e diffamano sui social. Il Consiglio dell'Ordine forsense è intervenuto dopo aver «constatato che con sempre maggior frequenza si registrano, sui social network, deprecabili espressioni offensive della reputazione di persone e/o di intere categorie sociali, se non addirittura vere e proprie minacce». La problematica era emersa dopo che «fatti di cronaca, recenti e non, hanno in particolare comportato anche offese dirette all’intera categoria e/o a singoli Avvocati, per il sol fatto di aver assunto la difesa di indagati in procedimenti penali per ipotesi di reato ritenute moralmente riprovevoli». Il riferimento è all'avvocato che ha assunto la difesa dell'uomo arrestato tra l'altro per aver ucciso il cane Lucky.



«Tali forme di espressione del pensiero - spiegano gli avvocati - lungi dall’essere esercizio legittimo del diritto di critica, integrano il reato di diffamazione previsto e punito dall’art. 595 comma terzo del codice penale, che punisce ogni “offesa recata col mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità…” con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516; rientrano, quindi, nella previsione della norma anche altre forme di offesa come quelle realizzate attraverso Internet o altri mezzi di comunicazione». E siccome «la difesa costituisce un diritto inviolabile, garantito dalla Costituzione e dalle Convenzioni Internazionali sui diritti dell’uomo, a tutela dei diritti dei cittadini e la presenza del difensore e’ garanzia indeclinabile di rispetto delle regole tecniche processuali all’interno del giusto processo regolato dalla legge». Quindi «ogni offesa diretta a chi esercita, doverosamente, il diritto di difesa degli indagati si pone in netto contrasto con un diritto irrinunciabile di ogni Ordinamento civile, al quale gli stessi autori delle diffamazioni o delle minacce potrebbero dover -legittimamente- ricorrere».



Una sorta di altolà agli utenti dei social network, «spesso ignari delle conseguenze che l’apposizione di commenti o post irresponsabilmente e superficialmente inseriti potrebbero comportare, sulle sanzioni penali cui si espongono, oltre che sul rischio di imbarbarimento sociale che la non meditata espressione del proprio pensiero determina nella collettività».



Per questo l'Ordine forense ha deciso di promuovere «iniziative volte a divulgare l’importanza e la essenzialità del diritto di difesa nel rispetto dei principi costituzionali ad esso connessi, con particolare attenzione alla necessaria e doverosa attività difensiva dell’Avvocato». Verranno anche promossi «appositi incontri pubblici sulle conseguenze e sui rischi cui si espone chiunque manifesti espressioni diffamatorie attraverso internet o altri mezzi di comunicazione». Inoltre l'Ordin e si riserva di avviare «ogni iniziativa a tutela della onorabilità della categoria in tutte le competenti sedi giudiziarie».

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA