Avis Latina, Bragato confermato presidente: «Grazie a tutti i donatori di sangue»

Il consiglio direttivo dell'Avis comunale di Latina ha confermato Emanuele Bragato come presidente per il quadriennio 2021-2024. «L’associazione, come tutti noi, ha passato un anno difficile, – dichiara il presidente, che continua – in pochi giorni abbiamo dovuto mettere in piedi un sistema basato esclusivamente sulla prenotazione, con una rimodulazione delle raccolte e un accurato triage fatto a tutti i donatori per aumentare gli standard di sicurezza che erano già alti. Ma chi fa volontariato non si tira mai indietro e davanti le difficoltà dà il meglio di se. Con questa tenacia deve ripartire questo nuovo consiglio che mi onoro di guidare».

Nella stessa seduta sono stati confermati anche gli altri membri dell’esecutivo che risulta così composto: Massimiliano Bellizia vicepresidente vicario, Alessio Cioeta segretario, Cesare Quattrocchi tesoriere e Simona Mercuri che curerà l’area accoglienza e ristoro. Ma nella squadra c’è stato anche l’ingresso di diverse figure nuove per consolidare quanto fatto ma con lo sguardo rivolto verso il futuro, infatti la delega alla comunicazione e giovani verrà affidata a tre consiglieri under 35: Simona Fioravanti, Stavros Rizzo e Simone Pietrogiacomi.

«Il ringraziamento però è sempre rivolto ai donatori, che anche durante la pandemia hanno permesso agli ospedali e quindi ai malati di non rimanere senza sangue. Donare è un gesto di solidarietà assoluta, – prosegue Bragato – la donazione di sangue è anonima, gratuita e volontaria questa la rende ancora più preziosa ed è un modo ulteriore per unire tante persone che non si conoscono in un momento nel quale si è parlato tanto di distanziamento».

L’Avis Comunale di Latina è aperta per le donazioni in Corso Matteotti 238 tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 7.30 alle 10.30, la prima e la terza domenica in via Empedocle a Latina Scalo oltre che le uscite calendarizzate con l’autemoteca. Informazioni ulteriosi su www.avislatina.it

