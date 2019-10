Avevano quasi mezzo chilo di cocaina nell'auto, tre arresti a Santi Cosma e Damiano

Viaggiavano con quasi mezzo chilo di cocaina nell'auto e 5000 euro in contanti. Sono finiti in manette in tre, due uomini di 42 e 53 anni e una donna di 33 nel corso di un controllo sul territorio svolto dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Formia, con l'ausilio di un pastore tedesco dell'Unità Cinofila della Guardia di Finanza.



In seguito alla perquisizione del veicolo sul quale viaggiano, i tre sono stati trovati in possesso di 455 grammi di cocaina e 5000 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. Il tutto era stato occultato all’interno del vano motori dell’auto e scoperto grazie all’ausilio dell'unità cinofila. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati mentre i due uomini trasferiti presso la Casa circondariale di Cassino, mentre la donna è stata ristretta agli arresti domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA