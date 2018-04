Aveva in casa una pistola rubata, uomo arrestato dai carabinieri

Deteneva una pistola risultata rubata a dicembre del 2011 a Latina, per questo un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia. I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno sequestrato il revolver calibro 38 special e 15 cartucce. L'arma sarà sottoposta ad accertamenti per verificare se è stata utilizzata o meno in questo periodo.



L'arrestato dopo le formalità di rito è stato trasferito presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Mercoledì 18 Aprile 2018



