Aveva in casa cocaina per preparare cento dosi, giovane arrestato dalla Polizia

Lo hanno sorpreso nella zona della "movida" di Terracina, nel corso di controlli predisposti dal Questore di Latina in occasione del lungo ponte delle festività in corso. Gli agenti del commissariato di Polizia hanno arrestato un ragazzo di 24 anni, gravato da obbligo di dimora, sorpreso nei pressi del campo sportivo dove vari giovani al suo arrivo avevano manifestato atteggiamenti sospetti.Il giovane veniva fermato e sottoposto a perquisizione personale, estesa successivamente all’abitazione. All’interno dell’appartamento è stato rinvenuto un quantitativo di cocaina «che una volta tagliata e confezionata avrebbe prodotto circa 100 dosi di cocaina» - secondo le informazioni fornite dalla Polizia. Oltre alla sostanza stupefacente sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro anche il bilancino elettronico e altro materiale per il confezionamento.