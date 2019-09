Aveva 50 buste di oppio, la droga dei braccianti: arrestato ad Aprilia

Lo hanno sorpreso con 50 buste con oltre cinque chilogrammi di papaveri da oppio essiccati, la droga dei braccianti agricoli indiani, usata per non far avvertire la fatica. Un indiano di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno sorpreso nel corso di un servizio mirato proprio al contrasto dello spaccio, durante un controllo presso la stazione ferroviaria.



Nello stesso contesto, al termine di una perquisizione domiciliare, è stato deferito in stato di libertà, un uomo di 33 anni, detenuto agli arresti domiciliari, poiché trovato in possesso di 7,5 grammi di cocaina, 13,5 di hashish e . 2,1 di marijuana oltre a materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

