La Roma-Latina e la Cisterna-Valmontone sono state inserite dal Governo nelle 130 opere pubbliche prioritarie per il Paese. La Roma-Latina, progetto cofinanziato dal Cipe, in piedi da ormai molti anni, ma che ha dovuto scontare i ritardi dovuti ai ricorsi di ditte partecipanti alla gara, è nel piano di investimenti Italia Veloce, che compone, insieme al decreto legge Semplificazioni e il Piano delle riforme, gli atti approvati tra lunedì e martedì dal Consiglio dei ministri. È stato lo stesso premier, Giuseppe Conte, a citare l'infrastruttura nella conferenza stampa di presentazione. Non solo: la Roma-Latina è inserita in una più ristretta lista di 36 opere che saranno commissariate, e i cui rispettivi commissari saranno indicati entro la fine dell'anno. Si tratta quasi di una corsia preferenziale per la realizzazione, dato che il Dl, utilizzando il modello usato per il nuovo ponte di Genova sul torrente Polcevera, consentirà di applicare semplificazioni autorizzati e procedurali per aprire i cantieri in tempi rapidi.Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (per il Lazio sono incluse anche altre opere infrastrutturali) che parla di «straordinaria occasione di crescita e di sviluppo per la nostra regione». «Il Pd esprime grande soddisfazione per avere ottenuto l'inclusione dell'infrastruttura completa tra le opere prioritarie - esordiscono il segretario provinciale Pd, Claudio Moscardelli, e i consiglieri regionali Dem Enrico Forte e Salvatore La Penna - la necessità di rilanciare gli investimenti e di sostenere la nostra economia per la dispersa da questa crisi drammatica ha determinato la decisione del ministro Paola De Micheli di procedere con la nomina di commissari straordinari per opere infrastrutturali da realizzare il più velocemente possibile, con molti miliardi di euro di investimenti. L'impegno costante della Regione Lazio è finalmente coronato da successo con l'inclusione nel decreto della Roma-Latina e della bretella Campoverde-Cisterna-Valmontone: l'opera intera, che prevede interventi compensativi come la tangenziale nord - est e il potenziamento del tratto Borgo Piave - Foce Verde, così sarebbe interamente finanziata. Un intervento che ha un impatto decisivo per il nostro territorio sede del primo polo farmaceutico d'Italia».Il senatore FdI Nicola Calandrini, afferma che «l'inserimento della Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone tra le opere da commissariare che seguiranno il modello Genova non può che lasciarmi soddisfatto», ma osserva però che «l'approvazione del decreto Semplificazioni con la formula salvo intese mi fa sospettare che sia troppo presto per cantare vittoria. Aspetterò di vedere il dl in Gazzetta Ufficiale, così come gli allegati, in cui le infrastrutture prioritarie siano messe nero su bianco. D'altra parte questo governo ci ha abituati a ritardi e cambi di fronti, e non posso non dimenticare che il Movimento 5 Stelle, componente della maggioranza di Governo, è da sempre contrario alla Roma-Latina».